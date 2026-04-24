NHK朝ドラ「風、薫る」に出演中の多部未華子（37）が「あさイチ」（4月10日放送）に出演。番組では朝ドラの見どころや多部の私生活も披露されたが、注目すべきは昨年放送されたドラマ「対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜」（TBS系）でのエピソードトークだ。

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同ドラマで多部と共演した元SPEEDの島袋寛子（42）がVTRで多部について語るシーンがあり、そこでは島袋は多部のことが大好きだとアピールした。

島袋のVTRを受けて多部は、SPEEDの熱狂的ファンだったことを告白。SPEEDがドンピシャ世代だったことで、コンサートにも何度も足を運び、解散コンサートにも行く熱狂ぶりだったそうだ。

多部の話は止まらず、ドラマの台本をもらった時に、出演者に島袋寛子の名前が入っていることに興奮したという。撮影が始まり島袋と会うことができたが、最終回の収録まで大ファンだったことを言えなかったといい、収録が終わり最後の最後に勇気を振り絞ってファンだったと言えてホッとしたとのことだ。

一方、これまで女優としての活動はほとんどなかった島袋だが、このドラマをきっかけに再び注目を浴びるようになった。ソロアーティストとして細々と活動をしていた島袋にとってはいい流れだった。

そんな島袋は今年、デビュー30周年を迎える。過去の人となりつつあった島袋も30周年という節目ということもあり、最近はSPEEDでの活動を振り返るようになった。

ファンの間では節目の年に再結成を求める声も多くある。ファンも島袋本人も盛り上がっているが、メンバーを振り返ってみると4人が揃って活動するのは不可能に近いのが現実と言えるだろう。

なにかと問題の多い国会議員の今井絵理子（42）、夫とのゴタゴタや、不倫などでお騒がせの上原多香子（43）、消息不明の新垣仁絵（45）……島袋寛子も数年前に離婚をしている。離婚そのものが活動に支障があるわけではないのだが。

再結成は無理だとしても島袋は、SPEEDの楽曲のみで構成されたソロコンサートを開催することが決定している。“ひとりSPEED”になってしまうが、当時の思いを投影できる瞬間なので、ファンにとってはたまらないはずだ。

当時のファンのひとりだった多部もコンサートに行きたいとアピールしていたが、おそらくコンサートには行くことはほぼ間違いないと思われる。もしかして観覧を通り越して、コンサートにツインボーカルの今井の代わりに多部が入り「シン・SPEED」として出演したりして？

どういう演出でSPEEDをアピールするかわからないが、今後、再び島袋に注目が集まるのは間違いなさそうだ。

（ブレーメン大島／プロアイドルヲタク）

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