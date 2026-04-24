『田鎖ブラザーズ』第2話 消えた容疑者の不可解な足取り 両親殺害事件の衝撃的事実も判明
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第2話が24日の今夜放送される。
【写真】『田鎖ブラザーズ』第2話場面カット
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■第2話あらすじ
晴子（井川遥）の調べにより、ひき逃げされた牧村は、身分を偽って暮らしていたことが判明。事件の真相が大きく動きはじめ、野上昌也（近藤公園）は不慮の事故から一転、復讐のために殺人を事件を起こした可能性が浮上する。真と稔たちは、消息を絶った野上を再び探し始める。すると逃亡中とは思えない、野上昌也の不可解な足取りが次々と明らかになる。
そんな中、稔は茂木（山中崇）から、晴子とはもう会わないのかと問われるも、頑なにそれを拒否。さらに、突然あるところから稔に連絡があり、両親殺害事件に関わる衝撃的な事実が判明する。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】『田鎖ブラザーズ』第2話場面カット
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
晴子（井川遥）の調べにより、ひき逃げされた牧村は、身分を偽って暮らしていたことが判明。事件の真相が大きく動きはじめ、野上昌也（近藤公園）は不慮の事故から一転、復讐のために殺人を事件を起こした可能性が浮上する。真と稔たちは、消息を絶った野上を再び探し始める。すると逃亡中とは思えない、野上昌也の不可解な足取りが次々と明らかになる。
そんな中、稔は茂木（山中崇）から、晴子とはもう会わないのかと問われるも、頑なにそれを拒否。さらに、突然あるところから稔に連絡があり、両親殺害事件に関わる衝撃的な事実が判明する。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。