「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q. 「孤独になりやすい人」には共通点がありますか？

――『小学生でもできる言語化』には、言語化ができるようになるメリットとして、コミュニケーションがスムーズになることが挙げられていると思います。田丸さんは、小学校や企業研修などで書き方講座を行ったり、ショートショート作家として活動されていますよね。いろんな年代の方々と接していると思うのですが、「孤独になりやすい人」の特徴があれば、お聞きしたいです。

「孤独になってしまう人」の特徴・ワースト3

田丸雅智氏（以下、田丸）：どうでしょうか……たとえば、言葉が鋭すぎる人は孤独になりやすいのかもとは思います。

いつも暴力的な言葉を使ったり、強い言い切りが多かったりする人ですね。

そういう言葉は、その場では通用しているように見えても、結局は自分に返ってきます。

それから、やはり大きいのは決めつけや思い込みが強い人でしょうか。

日頃の書き方講座でも感じますが、思い込みが強い人、上から目線の人、自分の考え以外をなかなか認められない人は、難しいところがあるかもしれません。

会話をいつも自分のターンにしてしまう人もそうですね。

ずっと自分の話ばかりしていると、やはり人間関係は難しくなるのかなと思います。

否定せずに「別の見方」を提示する

――そういう人には、講座の場でどう接するようにしていますか？

田丸：否定はしません。

まずは、「こういう考え方もありますよね」「他にもこういう選択肢がありますよね」と、別の見方をやわらかく提示するようにしているつもりです。

たとえば、何かを強く言い切る人に対しても、「たとえば、こういう切り口もあるように僕は感じたんですが、どうですか？」という形で返します。

ただ、そういうふうにやわらかく返しても、「いや、ないです」「違います」と強く返されることはあります。

他者の視点が「思い込み」を壊してくれる

田丸：そういう場合は、少しずつ別の人の意見も交えながら、視野を広げてもらうように試みています。

――私の想像だと「孤立しがちな人」の特徴として、自分に自信がなさすぎる人もあるのかなと思うのですが、どうでしょうか？ 書き方講座にそういう方々はいらっしゃいますか？

田丸：います。結構います。

たとえば、ちゃんと面白い発想ができているのに、本人だけが「全然できていない」「これはおもしろくない」と自分自身で否定してしまう人です。

実際にはできているんですよ。

でも、本人の中にある思い込みや自己否定が強すぎて、それを認められない。

そういうときは、僕だけが言うのではなく、まわりの人にも助けてもらったりします。近くの人に、「これ、不思議な言葉になっていると思いますか？」と聞くと、たいていすぐに「はい」「おもしろいと思います」と答えてくれる。

そうやって、自分だけの思い込みではなく、他者の視点を通して自信を持ってもらうことはよくあります。

――やはり、他者と関わることは大事なんですね。

田丸：めちゃくちゃ大事だと思います。

他者と関わることで、自分の考えや仮説は揺さぶられる。

その揺さぶりがあるからこそ、「自分は本当はどう思うのか」「どこを変えるべきか」が見えてきます。

もちろん、最後は自分で考えることが大事です。

でも、そのためにも、まずは人と関わって、自分の仮説を更新していくことが必要なんだと思います。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）