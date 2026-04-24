◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数無安打に終わった。チームは連敗を「２」で止め、同地区のライバル球団にスイープ献上は阻止した。

この日は先発の好右腕ウェブの前に１打席目は一ゴロ。３回の２打席目は空振り三振。３点リードの４回２死一、二塁の好機で迎えた３打席目も空振り三振に倒れると、７回無死一塁では二ゴロ併殺打に倒れ、敵地は大歓声に包まれた。前日に連続試合出塁が「５３」で止まったが、これで２試合連続無安打となった。

打線は２回にラッシングの中前適時打で先制すると、４回にはマンシーとキム・ヘソンにもタイムリーが生まれ、３点を先取した。投げては先発グラスノーがジャイアンツ打線を相手に８回まで１安打無失点の快投。試合を作った。

レギュラーシーズンにおける両軍の通算成績はこれでドジャースの１２８８勝１２９０敗（１７分け）となった。