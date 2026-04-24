「悲しい」「かなりツラい」負傷したスペイン代表18歳エースの状態は…公式発表にネット悲嘆「W杯に間に合ってくれ」
バルセロナは４月23日、前日のセルタ戦でPKを成功させた後に負傷したスペイン代表FWラミネ・ヤマルの怪我の状態を発表した。
「今朝行われた検査により、トップチームの選手、ヤマルは、左足のハムストリングの負傷が確認された。選手は、保存治療を継続する。残りのシーズンをすべて失うことになるが、ワールドカップには参戦できる見込みだ」
北中米ワールドカップにはなんとか間に合う見通しのようだが、今シーズンは終了となった。
この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「悲しい」
「シーズン終盤に来ての戦線離脱はかなりツラいな」
「他の誰でもなくヤマル本人が一番悔しいはずだけどW杯で大活躍するヤマルの姿は誰もが見たいと思う」
「W杯に間に合ってくれ」
「ヤマルがいないワールドカップなんて想定してないんだけども！」
「W杯には間に合うといいが気になるな」
「W杯で元気な姿見せてくれ」
無事、W杯に出場できるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK成功後にピッチに倒れ込むヤマル
「今朝行われた検査により、トップチームの選手、ヤマルは、左足のハムストリングの負傷が確認された。選手は、保存治療を継続する。残りのシーズンをすべて失うことになるが、ワールドカップには参戦できる見込みだ」
北中米ワールドカップにはなんとか間に合う見通しのようだが、今シーズンは終了となった。
この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「シーズン終盤に来ての戦線離脱はかなりツラいな」
「他の誰でもなくヤマル本人が一番悔しいはずだけどW杯で大活躍するヤマルの姿は誰もが見たいと思う」
「W杯に間に合ってくれ」
「ヤマルがいないワールドカップなんて想定してないんだけども！」
「W杯には間に合うといいが気になるな」
「W杯で元気な姿見せてくれ」
無事、W杯に出場できるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK成功後にピッチに倒れ込むヤマル