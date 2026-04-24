きょうは西日本や東日本の太平洋側を中心に朝のうちは雨の降る所があるでしょう。日中も雲が取れにくく、九州や四国を中心に再び雨の降る所がある見込みです。北日本は晴れて、空気の乾燥が続きます。

【太平洋側は雲多く 再び雨の降る所も】

広い範囲に雨を降らせた低気圧は東の海上へ離れていきます。朝のうちは九州から関東にかけて、太平洋側を中心に弱い雨の降る所があるでしょう。関東の雨は朝までとなりますが、太平洋側は雲の多い空模様で、日中は九州南部や四国、紀伊半島を中心に再び雨が降りやすくなりそうです。

北日本や日本海側は広い範囲で晴れて、東北は空気の乾燥が続くでしょう。ただ、北海道は一部で、にわか雨やにわか雪の可能性があります。沖縄は昼ごろにかけて断続的に雨となりそうです。

沿岸部を中心に北風がやや強く吹くでしょう。

【北日本は気温ダウン 西〜東日本は日差し少なくひんやりする所も】

日中の気温は西日本や東日本を中心にきのうより高く、20℃前後となりそうです。ただ、太平洋側は日差しが少なく、東京など少しひんやりする所もあるでしょう。北日本はきのうより低く、札幌で9℃など、4月上旬並みで、北風が冷たい一日になりそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :9℃ 釧路:12℃

青森 :14℃ 盛岡:19℃

仙台 :17℃ 新潟:16℃

長野 :18℃ 金沢:19℃

名古屋:22℃ 東京:20℃

大阪 :21℃ 岡山:21℃

広島 :22℃ 松江:17℃

高知 :21℃ 福岡:20℃

鹿児島:21℃ 那覇:24℃

【あすは晴れ 日曜日は雨雲広がる】

あすは晴れる所が多く、朝の冷え込みが強まるでしょう。ただ、九州南部は雨が降りやすく、日曜日は再び西から雨雲が広がりそうです。夜は東日本も広い範囲で雨となり、月曜日は東北にも雨雲の広がる可能性があります。