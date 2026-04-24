『探偵！ナイトスクープ』入社前研修に行けなくなった女性、10年前に背中を押してくれた歌をもう一度聞きたい…印象に残ってるフレーズ
きょう24日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』(毎週金曜 後11:17 ※関西ローカル)では、桂二葉探偵が調査した「あの夜の弾き語りをもう一度聴きたい」を届ける。
【動画】松井ケムリが苦悶の表情…「わさびの早食い世界チャンピオンになりたい！」
愛知県の女性（21）から10年ぐらい前に、たった一度だけ聴いた歌を、もう一度聴きたいという依頼。当時、小学生で友達関係に悩んでいた依頼者。ある夜、近所から男性の弾き語りが聞こえてきたのだ。まるで私に語りかけるような優しい声、印象的な歌詞。あれほど心を動かされた歌は初めてだった。その歌に背中を押され、私は前を向いて頑張ることができた。
中学、高校と何かに悩むたびに、あの歌を思い出して乗り越えてきた。何度も「あの男性の歌をもう一度聴きたい」と思ったが、あの日以来、今に至るまで一度も聞こえてくることはなく、歌っていた男性の顔も素性も何も知らないまま。
依頼者は、この春から就職して新社会人になる。けれど、社会人として働いていく自信が微塵もない。会社で上手くやっていけるのか、社会人として自立できるのか、不安でたまらない毎日を過ごしている。だからこそ、たった一度しか聴いたことはないが、あの夜と同じシチュエーションで、あの男性の歌をもう一度聴けたら、きっとまた前を向いて頑張れると思う、というもの。
依頼者はハウスメーカーに入社予定だが、入社前研修に段々行けなくなってしまった。だが、入社式はロケ日から1週間後。そんな依頼者が小学3年の時に聴いた歌は、「生きててよかった」というフレーズだけが印象に残っていると言う。
その歌はなんという曲だったのか。また歌声の主は誰だったのか。二葉探偵が調査する。
このほか、間寛平探偵の「猿はバナナの皮を3回で剥く？」、松井ケムリ探偵の「わさびの早食い世界チャンピオンになりたい！」。
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その歌はなんという曲だったのか。また歌声の主は誰だったのか。二葉探偵が調査する。
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