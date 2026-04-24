「セクシーすぎる体育座り♡」奥津マリリが『週プレ』グラビア登場！グループ活動終了を前に、ファン必携の大増量写真集も発売！

奥津マリリが、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！

奥津マリリ ©熊谷貫／集英社

【プロフィール】

奥津マリリ（おくつ・まりり）

7月11日生まれ 神奈川県出身

身長149cm 血液型=O型

シンガー・ソングライター時代を経て、2015年、アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」のメンバーに。グループは6月13日（土）、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される「The Last Dance ～ DFP Forever! ～」をもって活動終了。

公式X【@philosophy092】

公式Instagram【@okutsumariri】

公式TikTok【@okutsumariri711】

奥津マリリ ©熊谷貫／集英社

今号の『週プレ』は、十味の4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアに鹿児島・与論島ロケ密着DVD映像はたっぷり50分！ 国宝級スタイル美少女・逢田珠里依、豊田ルナが悩殺ボディを見せつける！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【大増量100P超！】奥津マリリ ラストデジタル写真集「いつまでも。」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 4月20日（月）発売予定。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット＆メイキングムービー付きで発売!!

【大増量100P超！】奥津マリリ ラストデジタル写真集「いつまでも。」©熊谷貫／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』18号は4月20日に発売！