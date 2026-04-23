「メイベリン ニューヨーク」がアジア人向け設計の新マスカラ発売

「メイベリン ニューヨーク（MAYBELLINE NEW YORK）」が、「メイベリン ボディ マスカラ 01 ブラック」（1859円）を6月20日に発売する。同月8日からマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ、ドン・キホーテ、ユニーで先行販売する。

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同商品は、従来のロングやボリュームといった機能訴求から、仕上がり重視へと変化するマスカラ市場のトレンドに対応して開発した。まつげのセパレート感を保ちながら、ボリューム不足やダマになりやすいといった課題に向き合い開発した。

アジア人のまつげの生え方や目元の形状を踏まえ、新開発のブラシを採用。細かなまつげまで根元からキャッチし、ボリュームを持たせつつ毛先に向かって細くなるシルエットを形成することで、立体感のある仕上がりを実現する。ひと塗りで存在感のある目元に導く設計だ。

処方面では、長時間カールをキープするカールロック処方を採用。カールを固定し、横から見ても自然な仕上がりを持続。ウォータープルーフ仕様で涙や摩擦に強く、メイクオフまでカーリーな仕上がりが持続する。

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