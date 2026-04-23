デンマークのインテリアプロダクトブランド「ヘイ（HAY）」が、イギリス・ロンドン出身のデザイナー ジャスパー・モリソン（Jasper Morrison）が手掛ける「Jasper Morrison Shop」とのコラボレーションコレクション「OUTDOOR MARKET BY JASPER MORRISON FOR HAY」を発売する。現在ヘイの公式オンラインストアで一部商品を先行販売しており、4月24日からHAY TOKYOとHAY OSAKAで取り扱う。

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ヘイでは、2023年にジャスパー・モリソンとの初コラボとしてウォールクロックを発売。約3年ぶりとなる同コレクションでは、折りたたみ家具やポータブル調理器具、キャノピー、ハンモック、バッグなど、30点以上のアイテムをラインナップする。バッグや折りたたみチェア、クッションなどに使用した縞模様のテキスタイルは、バスク地方の伝統柄を100％リサイクルポリエステル素材によって現代的に再解釈。屋外でも屋内でもシームレスに使用することができる、“暮らしと自然の中に溶け込む”デザインに仕上げた。

「日常の喧騒から離れ、屋外や自然の中でゆっくりとした時間を過ごすことの価値がより一層見直されている」という考えから、ヘイは同コレクションを皮切りにアウトドアカテゴリーを強化する。ヘイならではの世界観を重視しつつ、ライフスタイルカテゴリーの一環として、「日常の延長にあるアウトドア」を提案していくという。

◾️HAY：オンラインストア