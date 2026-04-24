ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。4回に守備で魅せた。横っ飛びでゴロを掴み、アウトを奪取。地元シカゴの実況アナは思わず「なんて素晴らしいプレーだ！」と絶叫した。

4回1死走者なしの場面。ダイヤモンドバックスの打者デルカスティーヨが一二塁間へ強烈な打球を放った。これに一塁手・村上がダイビングキャッチの好反応。ベースカバーに入った投手マーティンへの送球はやや逸れたが、見事にアウトを奪った。

試合を中継した米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席では、実況のジョン・シュリフェン氏が「ムラカミがダイビングキャッチでアウトを奪った！ 一塁手ムラカミのなんて素晴らしいプレーだ！」と絶叫した。

解説のスティーブ・ストーン氏も「ジョン。君は試合前に彼（村上）がどれだけ一生懸命練習しているか話していたよね。ワンバウンドの補球練習をしていたんだ。このシリーズでも少なくとも1試合はそのシーンを見たし、今回もそれが役に立った」「この打球はまさにロケットだ。そして何よりも重要なのはこの打球には強烈な回転がかかっていたことだ」と、普段の練習がこのプレーに繋がったと強調した。

村上は前日まで5試合連続ホームランを放ち、早くもシーズン10号に到達。この日は3回に右前打を放っているが、守備でも貢献した。



（THE ANSWER編集部）