鈴木奈々（2019年撮影）

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　タレントの鈴木奈々が23日、インスタグラムを更新。自身で作った弁当を公開した。

【写真】「美味しそう」鈴木奈々の手作り弁当

　鈴木は「自分にお弁当作りました」とつづり、「おかずは、豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウインナーとブロッコリー、大好きなコーンクリームコロッケにしました」とメニューを紹介。

　「最近お弁当作りにハマってます！」と明かし、「毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね　毎日本当にお疲れ様です」と日々弁当作りをする人たちへの労いの言葉も添えた。

　投稿された写真には、ご飯の上にふりかけがかけられ、卵焼きやウインナー、ブロッコリー、豚バラ肉の炒め物、コーンクリームコロッケなどが彩りよく詰められた弁当が収められている。

　コメント欄には「自分へのお弁当いいですね」「美味しそうですね」「食べたいよー」といった声が寄せられている。

引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）