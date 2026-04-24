鈴木奈々「お弁当作りにハマってます！」 手作り弁当公開に「美味しそう」の声
タレントの鈴木奈々が23日、インスタグラムを更新。自身で作った弁当を公開した。
【写真】「美味しそう」鈴木奈々の手作り弁当
鈴木は「自分にお弁当作りました」とつづり、「おかずは、豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウインナーとブロッコリー、大好きなコーンクリームコロッケにしました」とメニューを紹介。
「最近お弁当作りにハマってます！」と明かし、「毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね 毎日本当にお疲れ様です」と日々弁当作りをする人たちへの労いの言葉も添えた。
投稿された写真には、ご飯の上にふりかけがかけられ、卵焼きやウインナー、ブロッコリー、豚バラ肉の炒め物、コーンクリームコロッケなどが彩りよく詰められた弁当が収められている。
コメント欄には「自分へのお弁当いいですね」「美味しそうですね」「食べたいよー」といった声が寄せられている。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）
【写真】「美味しそう」鈴木奈々の手作り弁当
鈴木は「自分にお弁当作りました」とつづり、「おかずは、豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウインナーとブロッコリー、大好きなコーンクリームコロッケにしました」とメニューを紹介。
「最近お弁当作りにハマってます！」と明かし、「毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね 毎日本当にお疲れ様です」と日々弁当作りをする人たちへの労いの言葉も添えた。
投稿された写真には、ご飯の上にふりかけがかけられ、卵焼きやウインナー、ブロッコリー、豚バラ肉の炒め物、コーンクリームコロッケなどが彩りよく詰められた弁当が収められている。
コメント欄には「自分へのお弁当いいですね」「美味しそうですね」「食べたいよー」といった声が寄せられている。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）