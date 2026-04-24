◆米大リーグ カブス８Ｘ―７フィリーズ（２３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２３日（日本時間２４日）、本拠のフィリーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３試合連続の３号ソロ本塁打を放った。今季初の３安打もマークした。カブスは延長１０回にサヨナラ勝ちで９連勝を飾った。

６−６に追いつかれた直後の８回。先頭打者の鈴木は４番手の右腕ケラーに対し、カウント１−０からの２球目の直球を打ち、左中間スタンドに放り込んだ。打球速度１０３・６マイル（約１６６・７キロ）、３９３フィート（約１１９・８メートル）の勝ち越し弾。ベンチに戻るとブレグマンとクローアームストロングの３人で祝福のダンスを笑顔で踊った。

タイブレークの延長１０回、走者二塁で鈴木が第６打席を迎えたが、申告敬遠された。その後１死満塁からスワンソンがサヨナラ打を放ち、９連勝となった。

鈴木はこの日、初回２死一塁の第１打席で遊ゴロ。３回１死では中前打で出塁し、その後１死一、二塁でのブッシュの２号３ランで生還した。４回１死では四球。６回１死一塁では、先発Ｃ・サンチェスから継投した２番手シュガートから中前打を放った。３試合連続マルチ安打を記録し、１０日の自身今季初戦以来の打率３割台に戻した。

４打数３安打１打点２四球で打率３割１分９厘となった。

鈴木は２１日の同カードで飛距離４４１フィート（約１３４・４メートル）の特大場外１号２ラン。前日にも２号を連発していた。