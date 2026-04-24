高橋克実、実家の家業を明かす「お店をやってました」 当初両親は俳優業に反対していた
俳優の高橋克実（65）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演。実家の家業を明かした。
【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”
下積み生活が長かった高橋にとっての転機は30代後半に出演したドラマ『ショムニ』。黒柳徹子から「あなたが俳優になったとき、ご両親はすごく反対だったんですって？」と聞かれると、高橋は「そうですね」と大きくうなずいた。高橋の故郷は新潟県三条市だが「そこの本当に金物屋の息子だったんで。そこを継いでもらうという。お店をやってました」と明かした。
ただ両親とも、映画やドラマが好きだったとし、「家族でよく見ていたんですよ。ほかの家庭よりも多く見る家だったと思います」と振り返った。
高橋はこのほか、2002年5月24日に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した共演者・伊藤俊人さんへの変わらぬ思いなど、自身の原点と絆について明かした。
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下積み生活が長かった高橋にとっての転機は30代後半に出演したドラマ『ショムニ』。黒柳徹子から「あなたが俳優になったとき、ご両親はすごく反対だったんですって？」と聞かれると、高橋は「そうですね」と大きくうなずいた。高橋の故郷は新潟県三条市だが「そこの本当に金物屋の息子だったんで。そこを継いでもらうという。お店をやってました」と明かした。
ただ両親とも、映画やドラマが好きだったとし、「家族でよく見ていたんですよ。ほかの家庭よりも多く見る家だったと思います」と振り返った。
高橋はこのほか、2002年5月24日に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した共演者・伊藤俊人さんへの変わらぬ思いなど、自身の原点と絆について明かした。