Omoinotake・藤井怜央、妻・ASOBOiSMの妊娠を発表「現在安定期に入り…」
3ピースバンド・Omoinotakeの藤井怜央（レオ）が23日、自身のインスタグラムを更新。妻でミュージシャンのASOBOiSMが妊娠したことを報告した。
【写真】仲むつまじいOmoinotake・藤井怜央＆ASOBOiSM夫妻２ショット＆それぞれの妊娠報告全文
藤井は、ASOBOiSMと連名の文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆様」へ宛て、「私たちから皆さまにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と報告。「現在安定期に入り、周囲のサポートに感謝しながら母子ともに健康に過ごしております」と現状を伝えた。
そのうえで「これからも夫婦それぞれ音楽活動に向き合いながら、変わらず歩んでいきますので、どうか温かく見守っていただけると幸いです」と呼びかけ、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
藤井はさらにコメントで「日々、妊娠・出産に向き合う姿に触れる中で、その大変さと尊さを強く感じるとともに、感謝の気持ちが募るばかりです」と補足。「夫として、そしてこれから父になる立場として、自分にできる最大限のサポートをし、無事に産まれてくることを心から願いながら、これまで以上に音楽活動にも力を入れて頑張っていきます！」と意気込んだ。
また、妻のASOBOiSMも同日インスタグラムを更新。長文で妊娠報告と周囲への感謝、自身の活動についての思いを吐露。「活動休止というわけではないですが、もうしばらくスローペースになってしまうと思います」としたうえで、「残り少しの妊娠期間も大事にしながら、音楽の方も復帰できるように頑張っていきますので、ぜひ気長に見守ってくれると嬉しいです！」と呼びかけた。
藤井とASOBOiSMは、2018年に結婚。23年には愛犬も含めた仲むつまじいショットを投稿している。
【写真】仲むつまじいOmoinotake・藤井怜央＆ASOBOiSM夫妻２ショット＆それぞれの妊娠報告全文
藤井は、ASOBOiSMと連名の文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆様」へ宛て、「私たちから皆さまにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と報告。「現在安定期に入り、周囲のサポートに感謝しながら母子ともに健康に過ごしております」と現状を伝えた。
藤井はさらにコメントで「日々、妊娠・出産に向き合う姿に触れる中で、その大変さと尊さを強く感じるとともに、感謝の気持ちが募るばかりです」と補足。「夫として、そしてこれから父になる立場として、自分にできる最大限のサポートをし、無事に産まれてくることを心から願いながら、これまで以上に音楽活動にも力を入れて頑張っていきます！」と意気込んだ。
また、妻のASOBOiSMも同日インスタグラムを更新。長文で妊娠報告と周囲への感謝、自身の活動についての思いを吐露。「活動休止というわけではないですが、もうしばらくスローペースになってしまうと思います」としたうえで、「残り少しの妊娠期間も大事にしながら、音楽の方も復帰できるように頑張っていきますので、ぜひ気長に見守ってくれると嬉しいです！」と呼びかけた。
藤井とASOBOiSMは、2018年に結婚。23年には愛犬も含めた仲むつまじいショットを投稿している。