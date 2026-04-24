◇ナ・リーグ カブス8ー7フィリーズ（2026年4月23日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が23日（日本時間24日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。同点に追いつかれた直後の8回、3戦連発となる勝ち越し3号ソロを放つなど9連勝に貢献。今季初の猛打賞を記録するなど6打席で4打数3安打2四球1打点1本塁打と活躍した。

この日も「4番・右翼」に入った鈴木は相手先発左腕サンチェスと対戦。初回の第1打席は遊ゴロに倒れるも、1―1で迎えた3回の第2打席に中前打で出塁。続くケリーが三塁への内野安打で繋げると、ブッシュが中越え勝ち越し3ランを放ち4―1とリードを奪った。

4回の第3打席では自動投球判定（ABS）のチャレンジにも成功し、ボール先行から四球で出塁。6回の第4打席には2番手シュガートから中前打を放ち、3試合連続のマルチ安打を記録した。

7回の守備ではフェンス際の打球をキャッチしようとしたが、惜しくもボールを弾いてしまい無念の表情。すると“汚名返上”とばかりに迎えた8回の第5打席に意地の一発。4番手右腕ケラーの投じた2球目をフルスイングすると、会心の当たりは左翼スタンド一直線。値千金の3号ソロを放ち、今季初の3安打猛打賞となった。

豪快な一発を入った鈴木は一塁ベースを駆け抜け打球の行方を確認すると、大きな雄叫びを上げ喜びを爆発。ベンチに戻ってチームメートからの祝福を受け笑顔で一緒にダンスを披露する場面があった。

試合は9回にも失点し7―7の同点に追いつかれ延長タイブレークに突入。すると10回、無死二塁で迎えた第6打席では申告敬遠。これには球場からは大ブーイングが沸き起こった。

その後チームは1死満塁とチャンスを広げ、スワンソンが右中間を破るサヨナラ適時打。接戦を制し破竹の9連勝を飾った。