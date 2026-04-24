元テニスプレーヤー松岡修造（S58）がこのほど取材に応じ、5月3日午後7時から放送の「BEEF or FISH？−松岡修造の究極の2択グルメSHOW−」への思いを語った。

昨年末に放送した特番がゴールデン帯に進出。松岡は同番組でフジテレビバラエティー番組初MCを務める。肉か魚か、というシンプルなテーマをもとに、日本の食の魅力を多角的に掘り下げるグルメバラエティー。

松岡はビーフかフィッシュかどっちが好きか聞かれると「僕は『ビッシュ』なんです」と回答。「両方応援しているからどっちが良いとは言わない」とした。また、昨年幕を閉じた長寿番組「くいしんぼう！万才」のリポーターを約25年務めたことも踏まえ「何が一番おいしいですか、と聞かれても僕は答えていない」といい、「僕はそれよりも人を見に行ったり、土地を感じたり、文化を感じるのが食だという捉え方なので」と語った。

外食の際には「職人さんと勝負する感覚に近い」という。レストランでは基本的に言葉を発さないと続け、「1回1回勝負。その人（料理人）と勝負をしている。だから中途半端な食べ方をすることはない」と言葉に熱が帯びた。

番組タイトルに究極の2択とあり、食以外にチョイスに非常に迷うものを問われると、「2択というよりも、応援ができないというチョイスになった時、自分らしさが全てなくなる。言葉にすると死に近い」と熱血ぶりを遺憾なく発揮。「応援する、しない、でしないという選択をした時点で僕はいなくなるという感覚です」と応援哲学を語った。