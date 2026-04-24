将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その事実を紹介したのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 だ。認知機能を崩壊させる「黒幕」の正体や、そのメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「最近、物忘れが増えた」と感じたら

「あれ、何を取りに来たんだっけ？」

「昨日の夕飯、何を食べたかな」

こんな小さな物忘れを、「年齢のせい」で片づけていないだろうか。

もちろん、加齢による変化は誰にでもある。

しかし、その裏で脳の中では、もっと静かで深刻な変化が進んでいる可能性がある。

元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は著書『糖毒脳』で、その原因を「脳のゴミ」だと説明している。

アルツハイマー病になると、なぜ記憶が失われたり、性格が変わってしまったりと、まるで「脳が壊れた」かのような症状が現れるのでしょうか？

その原因であり、アルツハイマー病の最大の特徴でもあるのが、脳の中に「ゴミ」が少しずつ溜まっていくことです。

――『糖毒脳』より引用

こういった「ゴミ」は、外から入ってくるものではない。

もともとは脳に必要だった物質の一部だ。

しかし、うまく処理されずに残ると、脳を壊す原因へと変わってしまう。

脳の中の優秀な「掃除機」

このゴミの代表が、「アミロイドβ」と呼ばれる物質である。

脳神経細胞同士の情報伝達をスムーズに調整したり、脳神経細胞を酸化ストレスから守ったりと、重要な役割を果たす「アミロイド前駆体タンパク質（APP）」という物質がある。

APPは役割を終えると、その一部は不要な廃棄物として細胞の外に捨てられる。これがアミロイドβだ。

アミロイドβは、本来ならきちんと処理される。脳には、それを掃除する仕組みが備わっているからだ。下村氏は同書でこう解説している。

通常、脳神経細胞の外に捨てられたアミロイドβは、脳の中の「掃除機」とも言える「ミクログリア」という特殊な細胞によって速やかに除去されるのです。

家の外にゴミを投げ捨てても、庭にある自動掃除機がすぐにきれいにしてくれるかのような、とても便利な仕組みです。

――『糖毒脳』より引用

つまり、本来はゴミが溜まらないようになっている。

脳の「掃除機」が弱ると何が起きるのか

しかし、この掃除機は年齢とともに弱っていく。

しかし、長年使い古した掃除機の吸引力が落ちてくるように、加齢や糖尿病などの生活習慣病によって、ミクログリアの「ゴミ処理能力」も残念ながら低下してしまいます。

――『糖毒脳』より引用

すると、処理しきれなかったアミロイドβが少しずつ蓄積する。

気づいたときには、脳の情報伝達がうまくいかなくなり、記憶や判断に影響が出始めていることもある。

こうして溜まっていったアミロイドβは、やがて巨大な塊になり、周囲の健康な神経細胞を傷つけたり、神経細胞同士が情報をやり取りする大切な「シナプス」に入り込んで情報伝達を邪魔したりするようになります。こうして、脳の機能が少しずつ低下し始めます。

――『糖毒脳』より引用

「脳のゴミ」が少しずつ積み重なり、神経細胞を傷つけていく。

これが、物忘れが増えた人の脳で静かに進んでいる恐ろしい変化なのである。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。