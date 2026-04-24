元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が24日までに、モデル、タレントの滝沢カレン（33）のインスタグラムに登場。椿山荘デート姿を公開した。

滝沢は「みな実さんと椿山荘デート 椿山荘でアフタヌーンティーin抹茶 をどうしてもしたくて、一緒にきてもらいました」と報告し、ツーショットなどを公開。田中は黒ぶちメガネ姿で、モスグリーンのインナーに黒ジャケットを羽織っていた。

滝沢は続けて「どれもこれも緑仕様で抹茶味のいろんなものを食べてから、満腹姿でお庭をお散歩 庭中また緑で、ずっと温泉地に来たようだねと話しました」と記述。

「鯉のぼりも ホテルの屋上と屋上につながっていて、すごくきれいなのですが一体だれがどうやって取り付けたのかに話題は集中してしまいました そんなことを言っていたら 帰る時間になり、また話しながら帰ったいい休日となりました 行きたいとこ、食べたいとこがまだまだ日本中に尽きない私たち」と締めくくった。

滝沢と田中はフジテレビ系「グータンヌーボ2」で初共演。その後、2人は女優松岡茉優と24年7月期のフジテレビ系連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」で共演。3人は親交を深めている。