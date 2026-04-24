かつて“AKB48合格”の民放アナ「油断すると部屋は荒れ…」 読売テレビ佐藤佳奈アナの目標＆写真に反響
読売テレビアナウンサーの公式Xが25日までに更新され、佐藤佳奈アナウンサー（29）の「今年度の目標」が明かされた。
【写真】読売テレビ佐藤佳奈アナ「遠い昔の自炊記録」
佐藤アナは、AKB48のオーディション合格経験（辞退）があり、大学時代はアイドルコピーダンスチームで活躍。2019年に読売テレビに入社し、 “さかなちゃん”の愛称で親しまれ、『朝生ワイド す・またん！』などに出演してきた。
入社7年目になる佐藤アナは「今年度の目標は『丁寧に暮らす』です」としたためた。「油断すると部屋は荒れ、自炊もサボり、ソファで寝落ちしてしまう生活におさらばしたい…！」という。
「写真は遠い昔の自炊記録です」と、ハンバーグなどの料理写真を複数披露しており、「美味しそう」「お料理上手ですね」など多数の声が寄せられている。
【写真】読売テレビ佐藤佳奈アナ「遠い昔の自炊記録」
佐藤アナは、AKB48のオーディション合格経験（辞退）があり、大学時代はアイドルコピーダンスチームで活躍。2019年に読売テレビに入社し、 “さかなちゃん”の愛称で親しまれ、『朝生ワイド す・またん！』などに出演してきた。
入社7年目になる佐藤アナは「今年度の目標は『丁寧に暮らす』です」としたためた。「油断すると部屋は荒れ、自炊もサボり、ソファで寝落ちしてしまう生活におさらばしたい…！」という。
「写真は遠い昔の自炊記録です」と、ハンバーグなどの料理写真を複数披露しており、「美味しそう」「お料理上手ですね」など多数の声が寄せられている。