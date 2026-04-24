＜速報＞日本ツアー組の神谷そらが3アンダーの上位でホールアウト 連覇かかる西郷真央は序盤で+2
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。
【写真】つぶらな瞳でプレーを見つめるリスさん
日本勢は15人が出場。昨年のメルセデス・ランキング上位の資格で出場する神谷そらが、5アンダー・2ボギーの「69」でホールアウトしている。3アンダーは現在4位タイと、好位置で2日目に入ることができそうだ。イーブンパーの山下美夢有、西村優菜、1オーバーの原英莉花、竹田麗央、岩井明愛、2オーバーの畑岡奈紗、4オーバーの佐久間朱莉がすでに初日のラウンドを終えている。現在、午後組がプレー中。ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、ネリー・コルダ、リリア・ヴ（ともに米国）との“歴代女王組”で回っているが、前半12番でダブルボギーを叩くなど、6ホール消化時点で2オーバーと苦しい序盤を過ごしている。吉田優利、勝みなみが2アンダー、古江彩佳、馬場咲希が1アンダーグループにつけている。この他、笹生優花、岩井千怜もプレーしている。現在トップには5アンダーのイ・ソミ（韓国）とパティ・タバタナキト（タイ）が立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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