やす子、印象激変の“別人級”アイドル風コーデ披露「えー!!かわいい」「ももちみたい」「髪伸ばしたら絶対可愛くなると思ってた」
お笑いタレントのやす子（27）が21日、自身のXを更新。普段の迷彩服＆ショートヘアの姿から一変した“アイドル風”の衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真2枚】「絶対可愛くなると思ってた」“別人級”のアイドル風コーデを披露したやす子
やす子は「はい〜やす子です〜!!」とコメントを添え、フリルをあしらったワンピース姿の写真を投稿。ピンクを基調とした衣装にツインテール風のヘアスタイルを合わせ、普段の印象とは異なるキュートな装いを披露した。さらに別の投稿では、ブルー系の衣装にも挑戦しており、異なるカラーのコーディネートも見せている。
この投稿に対し「えー!!かわいい」「ももちみたいなやすこ」「今すぐファンクラブに入会したいのですが窓口はどちらでしょうか？」「やっぱり！髪伸ばしたら絶対可愛くなると思ってた」「似合ってますよ〜」「ど、どしたの」「昭和のアイドル風やす子！か、わ、う、ぃー！」「赤の衣装も、青の衣装も、どちらも似合っていてかわいいです」などの声が多数寄せられている。
【写真2枚】「絶対可愛くなると思ってた」“別人級”のアイドル風コーデを披露したやす子
やす子は「はい〜やす子です〜!!」とコメントを添え、フリルをあしらったワンピース姿の写真を投稿。ピンクを基調とした衣装にツインテール風のヘアスタイルを合わせ、普段の印象とは異なるキュートな装いを披露した。さらに別の投稿では、ブルー系の衣装にも挑戦しており、異なるカラーのコーディネートも見せている。
この投稿に対し「えー!!かわいい」「ももちみたいなやすこ」「今すぐファンクラブに入会したいのですが窓口はどちらでしょうか？」「やっぱり！髪伸ばしたら絶対可愛くなると思ってた」「似合ってますよ〜」「ど、どしたの」「昭和のアイドル風やす子！か、わ、う、ぃー！」「赤の衣装も、青の衣装も、どちらも似合っていてかわいいです」などの声が多数寄せられている。