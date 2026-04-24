【田鎖ブラザーズ 第2話】真＆稔が30年追いかけていた男の情報入る
【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第2話が、24日に放送される。
【写真】岡田将生、メガネ×タートルネックで知的オーラ漂う
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
晴子（井川遥）の情報により、野上（近藤公園）のひき逃げの動機が復讐だと判明するも、目の前で取り逃がしてしまう真（岡田将生）。
行方を追う強行犯係だが、野上は逃走中にもかかわらず、変装もせず喫茶店に立ち寄り、その後スーツを購入するなど不可解な行動を見せる。はたして逃亡する野上の本当の目的とは…？
一方、兄弟が30年追いかけていた男の情報がついに入るが！？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」第2話あらすじ
晴子（井川遥）の情報により、野上（近藤公園）のひき逃げの動機が復讐だと判明するも、目の前で取り逃がしてしまう真（岡田将生）。
行方を追う強行犯係だが、野上は逃走中にもかかわらず、変装もせず喫茶店に立ち寄り、その後スーツを購入するなど不可解な行動を見せる。はたして逃亡する野上の本当の目的とは…？
一方、兄弟が30年追いかけていた男の情報がついに入るが！？
（modelpress編集部）
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