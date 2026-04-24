先月いっぱいでNHKを退局した和久田麻由子アナ（37）が早速、日本テレビの新番組「追跡取材 news LOG」に起用される。今後は2児の母であることをアピールして、従来とは異なるキャラを打ち出していくようだ。“元NHKの絶対エース”が企てる新戦略の勝算はいかに。

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自宅冷凍庫の写真を披露

和久田アナは4月10日、日テレ局内で開催された同番組の制作発表会見に、共にMCを務めることになる同局の森圭介アナ（47）と並んで登場した。

そのまま二人は「news every．」に生出演。和久田アナはにこやかな笑顔で意気込みを語り、私生活について話が及ぶと、自宅冷凍庫の写真を披露しながらこう言った。

日テレ新報道番組「追跡取材 news LOG」のメインキャスターを務める森圭介アナと和久田麻由子アナ

「子育てと仕事に奮闘する毎日で、時間がないときは事前に作っておいたおかずのストックを解凍して、子どもたちに食べてもらうこともあります」

写真は、おかずや食材が入っていると思しきビニール袋が並ぶ、生活感あふれるものだった。彼女はそこでさらに続けて、ある日の“解凍メニュー”が何だったかを解説する。

「野菜を大量にみじん切りした子ども用のキーマカレーと、こっちは玉子焼きを包んだものだったと思うんですけど……。こういったもので、なんとか毎日を乗り切っています」

エリートの印象

NHK時代、和久田アナは「ニュースウオッチ9」「ニュース7」といった主要な報道番組を歴任。「紅白歌合戦」の司会も2回任された、押しも押されもせぬ大エースだった。

そんな女性アナが脂の乗り切った30代でNHKを辞め、今回のように民放に抜てきされることは異例だが、

「抜かりなく自分のイメージを、民放に合わせて変えてくれるでしょう」

と、日テレ関係者は期待を寄せる。

「和久田アナは東大経済学部卒ということもあり、エリートの印象が強かった。しかし、民放のMCに求められるのは親近感と庶民性です。これらが足りていないのが彼女の弱点でしたが、今後は積極的にカバーしていくはず。プライベートの話題を振りまき“優しくて仕事もできるお母さん”というキャラで、売っていくのだと思います」（同）

柔軟な働き方

実際、彼女は会見でNHKを退局した理由についてこう語っている。

「育児をする中で、家族と過ごす時間と仕事のバランスを考えるようになりました。漠然と働き方について見つめ直したり、考えたりする機会が増えていったのです。そして、もう少し柔軟な働き方を望むようになりました」

芸能事務所の所属となった和久田アナは、差し当たって今月25日から始まる毎週土曜日22時の「news LOG」に集中する。出ずっぱりだった頃に比べて仕事量は軽減するだろう。

「ギャラは、週1回1時間の出演に対して80万〜100万円ほどでしょう。これが年間で約50週分支払われるとすれば、およそ4000万〜5000万円になる。ただし、事務所の取り分や社会保険料などは引かれる。収入が爆上がりするわけではないですね」（前出の日テレ関係者）

精鋭部隊

日テレにとって「news LOG」は、実に24年ぶりとなる新たな報道番組。和久田アナを迎え入れるにあたって三顧の礼を尽くした格好だ。

「報道局幹部が内外の優秀なディレクターに直接声をかけ、精鋭部隊を作りました。和久田アナの相棒となる森アナも柔和なとっちゃん坊やに見えて、実は超が付く切れ者です。博識なだけでなく、分からないことがあればCMの最中にタブレットで調べるなどして、即座に対応します。名脇役として彼女をバッチリ支えてくれるでしょう」（前出の日テレ関係者）

完璧な陣容が整っているがゆえに、日テレでは“失敗は許されない”と言われているそうだが、果たしてもくろみ通りにいくか。

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載