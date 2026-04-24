「将来の首相候補」と目される、自民党の小林鷹之政務調査会長（51）が迷走中だ。

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「小林は大丈夫か？」

政治部記者が解説する。

「今月9日、小林氏は定例会見で、高市早苗首相が1月に打ち出した“食料品の消費税ゼロ”について“実施時期はこれから議論を進めなければならない”と発言。これを共同通信が『【速報】26年度中の消費減税にこだわらずと自民幹部』と報じたのです」

小林氏は自身のXに「『自民幹部』とは私のことですが、記事の見出しにある発言はしておりません」と投稿。すぐさま火消しに動いた。

「首相は今年度中の実施を目指すと明言しており、総裁と幹部の見解にズレが生じていると見なされてもおかしくない発言でした。党内でも“小林は大丈夫か？”と物議を醸しました」

小林鷹之政務調査会長

最近の口癖

最近の小林氏は「疲れましたねぇ」が口癖という。

「単なる軽口のようですが、多忙を極める自分に酔っているフシも感じます。政調会長という立場上、党が掲げる政策を詳細に調べる必要があってロクに休めていないとも聞きますが……」

そんな小林氏を自民党関係者は次のように評する。

「小林さんは頭は良い割に不器用で、発言にはかなり気を使っているようです。9日の会見も、党内には少なからず財政規律派の議員がいるので“必ずやる”とは明言しなかった。アドリブが利かないことで有名ですから、あのような奥歯にモノが挟まったような物言いになったのでしょう」

お世辞にも当意即妙とは言い難い対応だったが、

「政調会長会見は、萩生田光一幹事長代行が政調会長だった当時から開かれなくなったものを小林さんが復活させた。自身が首相候補であることを強く意識しており、意図的に露出を増やして、今後も名前と顔を売る戦略を採っているんです」

優等生的な発言

「移動政調会」と称して全国各地を行脚し、その様子をSNSで配信するほか、YouTube番組「コバホークのコバトーク」を公開しているのも戦略の一環だ。

先の政治部記者が言う。

「定例会見の復活やSNSの発信は結構ですが、一方で事前準備ができない“ぶら下がり取材”にはあまり応じません。瞬間的に気の利いた受け答えができないので安全で優等生的な発言ばかりになりがち。普段の会見内容がさほどニュースにならないのはそのせいです」

小林氏は昨秋の自民党総裁選に出馬した際、スポーツ紙記者と懇親会を開いた。

「ある記者が“中堅や若手を集めた党の刷新を打ち出しているのに、発足式では小林氏と共に衆参二人のベテラン議員が座っていた。趣旨が違うのでは？”と尋ねたんです。小林氏は“二人は忖度（そんたく）なしに好きなようにやれと言ってくれている”“こんな陣営はほかにない。むしろ新しいあり方だと思う”と、しどろもどろに答えるのが精いっぱいでした」

すでにこの頃から迷走は始まっていたか。

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載