毎年心おどる「お花見」について大調査！何を持ち寄る？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第509回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は【お花見】に関するアンケート結果をまとめてみました。毎年の開花宣言に心おどらせる…「お花見」にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「お花見」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■Q1:お花見好き？
1位の「好き」と2位の「まあまあ好き」を合わせて、なんと8割以上の人が好意的という結果に。春の訪れを感じながら外で過ごす時間は、多くの人にとって特別な楽しみとなっているようです。一方で、「あまり好きではない」「苦手」と感じる人も一定数おりました。全体としては、お花見はやはり春の定番イベントとして幅広く親しまれていることがうかがえる結果となりました。
■Q2:お花見、いつ行く？
お花見に行く時間帯は、「昼どき」が圧倒的1位でした。ぽかぽかとした陽気の中で、お弁当を広げながらゆったり楽しむスタイルが人気です。続いて2位は「午前中」。3位の「夜桜」も支持されており、混雑を避けてゆっくり楽しみたい派や、ライトアップされた幻想的な雰囲気を味わいたい派など、それぞれの楽しみ方が見えてきます。時間帯によって異なる魅力があるのも、お花見の醍醐味ですね。
■Q3: お花見で食べたいのは？
・1位 おにぎり 38%
・2位 お団子 27%
・3位 唐揚げ 19%
・4位 サンドイッチ 14%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,216票
お花見グルメの王道「おにぎり」が堂々の1位に！手軽に食べられて、具材のバリエーションも豊富な点が人気です。2位の「お団子」は、お花見らしい風情を楽しめる定番スイーツ。続く「唐揚げ」や「サンドイッチ」も、みんなでシェアしやすく、外で食べるとおいしさが増す人気メニュー。手軽さと華やかさ、どちらも楽しめるラインナップがそろう結果となりました
■Q4: お花見で持参するなら？
・１位 手作り弁当 45%
・2位 デパ地下惣菜 25%
・3位 コンビニグルメ 17%
・4位 スイーツ 11%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,421票
やはり人気は「手作り弁当」！自分好みのおかずを詰めたり、みんなでシェアしたり、お花見気分をぐっと盛り上げてくれますね。2位の「デパ地下惣菜」は、手軽さとちょっとした特別感を両立できるのが魅力。続けて「コンビニグルメ」と「スイーツ」がランクイン。シーンに合わせて楽しみ方が広がるのも、お花見ならではですね。
今年のお花見は、どんなスタイルで楽しみましたか？定番の手作り弁当から手軽なグルメまで、自分らしい楽しみ方で春を満喫したいですね。それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
■今回は、「お花見」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
・おもてなし料理で意識するのは？の結果は…
・1位 好き 47%
・2位 まあまあ好き 35%
・3位 あまり好きではない 10%
・4位 苦手 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,387票
・2位 まあまあ好き 35%
・3位 あまり好きではない 10%
・4位 苦手 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,387票
1位の「好き」と2位の「まあまあ好き」を合わせて、なんと8割以上の人が好意的という結果に。春の訪れを感じながら外で過ごす時間は、多くの人にとって特別な楽しみとなっているようです。一方で、「あまり好きではない」「苦手」と感じる人も一定数おりました。全体としては、お花見はやはり春の定番イベントとして幅広く親しまれていることがうかがえる結果となりました。
■Q2:お花見、いつ行く？
・「お花見、いつ行く？」の結果は…
・1位 昼どき 45%
・2位 夜桜 20%
・3位 午前中 22%
・4位 夕方 9%
※小数点以下四捨五入
回答総数36,397票
・2位 夜桜 20%
・3位 午前中 22%
・4位 夕方 9%
※小数点以下四捨五入
回答総数36,397票
お花見に行く時間帯は、「昼どき」が圧倒的1位でした。ぽかぽかとした陽気の中で、お弁当を広げながらゆったり楽しむスタイルが人気です。続いて2位は「午前中」。3位の「夜桜」も支持されており、混雑を避けてゆっくり楽しみたい派や、ライトアップされた幻想的な雰囲気を味わいたい派など、それぞれの楽しみ方が見えてきます。時間帯によって異なる魅力があるのも、お花見の醍醐味ですね。
■Q3: お花見で食べたいのは？
・「お花見で食べたいのは？」の結果は…
・1位 おにぎり 38%
・2位 お団子 27%
・3位 唐揚げ 19%
・4位 サンドイッチ 14%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,216票
お花見グルメの王道「おにぎり」が堂々の1位に！手軽に食べられて、具材のバリエーションも豊富な点が人気です。2位の「お団子」は、お花見らしい風情を楽しめる定番スイーツ。続く「唐揚げ」や「サンドイッチ」も、みんなでシェアしやすく、外で食べるとおいしさが増す人気メニュー。手軽さと華やかさ、どちらも楽しめるラインナップがそろう結果となりました
■Q4: お花見で持参するなら？
・「お花見で持参するなら？」の結果は…
・１位 手作り弁当 45%
・2位 デパ地下惣菜 25%
・3位 コンビニグルメ 17%
・4位 スイーツ 11%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,421票
やはり人気は「手作り弁当」！自分好みのおかずを詰めたり、みんなでシェアしたり、お花見気分をぐっと盛り上げてくれますね。2位の「デパ地下惣菜」は、手軽さとちょっとした特別感を両立できるのが魅力。続けて「コンビニグルメ」と「スイーツ」がランクイン。シーンに合わせて楽しみ方が広がるのも、お花見ならではですね。
今年のお花見は、どんなスタイルで楽しみましたか？定番の手作り弁当から手軽なグルメまで、自分らしい楽しみ方で春を満喫したいですね。それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)