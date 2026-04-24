【グラビア】高崎かなみさんや叶岡あみなさんのアザーカット！ ヤンチャンWebにてグラビア公開
4月20日～4月24日 公開
【拡大画像へ】
(C)篠田直人（秋田書店）
中村碧十さん
【拡大画像へ】
秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを4月20日から4月24日にかけて公開した。
「メンズマンデー」には中村碧十さんが登場。高崎かなみさんの「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカット、叶岡あみなさんの「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカットも掲載されている。
さらに「今月の一推しグラビアン」にはGカップ現役看護師グラドルの冴島ななさん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」には「恵比寿マスカッツ」などのメンバーとして活躍してきた石岡真衣さんが登場している。【メンズマンデー】
中村碧十さん【「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカット】
高崎かなみさん【「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカット】
叶岡あみなさん【今月の一推しグラビアン】
冴島ななさん【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】
石岡真衣さん【】
(C)篠田直人（秋田書店）
(C)上村透生（秋田書店）
(C)ICHI（秋田書店）