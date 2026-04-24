4月20日～4月24日 公開

中村碧十さん

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秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを4月20日から4月24日にかけて公開した。

「メンズマンデー」には中村碧十さんが登場。高崎かなみさんの「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカット、叶岡あみなさんの「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカットも掲載されている。

さらに「今月の一推しグラビアン」にはGカップ現役看護師グラドルの冴島ななさん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」には「恵比寿マスカッツ」などのメンバーとして活躍してきた石岡真衣さんが登場している。

【メンズマンデー】

中村碧十さん

【「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカット】

高崎かなみさん

【「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカット】

叶岡あみなさん

【今月の一推しグラビアン】

冴島ななさん

【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】

石岡真衣さん

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(C)篠田直人（秋田書店）

(C)上村透生（秋田書店）

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