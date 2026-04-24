『ミニオンズ』シリーズの第2作となる映画『ミニオンズ フィーバー』が、5月22日21時より日本テレビ系『金曜ロードショー』で本編ノーカット放送されることが決定した。

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2022年に公開された本作は、ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・スタジオが手がけた、バナナが大好きな謎の黄色い生物・ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション。日本国内では興行収入44.4億円を記録し、2022年度興行ランキング洋画アニメでNo.1に輝く大ヒットとなった。

シリーズ2作目となる本作では、最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだのか、そしてグルーはどのようにして月を盗むほどの大悪党になったのか、その謎が明らかにされる。

日本語吹替版では、怪盗グルーの声を笑福亭鶴瓶、新キャラクターであるワイルド・ナックルズの声を市村正親、ベル・ボトムの声を尾野真千子、ミニオンにカンフーを教えるマスター・チャウの声を渡辺直美がそれぞれ演じている。（文＝リアルサウンド編集部）