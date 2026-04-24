エールディヴィジ 25/26の第31節 PSVとズウォレの試合が、4月24日04:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはリカード・ペピ（FW）、クハイブ・ドリウエック（FW）、フース・ティル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティング（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。PSVのエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がヘディングシュートを決めてPSVが先制。

ここで前半が終了。1-0とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分ズウォレが同点に追いつく。ジコ・ブールメースター（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、57分PSVが逆転。エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

69分、PSVが選手交代を行う。ヨエイ・フェールマン（MF）からイバン・ペリシッチ（FW）に交代した。

70分、ズウォレが選手交代を行う。ライアン・トーマス（MF）からトリスタン・ホーイヤ（DF）に交代した。

72分PSVに貴重な追加点が入る。相手チーム選手のオウンゴールによる得点が入り、3-1。2点差に広げる。

さらに73分PSVが追加点。フース・ティル（MF）のアシストからエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

さらに79分PSVが追加点。クハイブ・ドリウエック（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

81分、PSVは同時に3人を交代。リカード・ペピ（FW）、フース・ティル（MF）、マウロ・ジュニオール（MF）に代わりマイロン・ボアドゥ（FW）、Koller Jim（MF）、Bawuah Jordy（MF）がピッチに入る。

82分PSVが追加点。クハイブ・ドリウエック（FW）のアシストからエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）がゴールで6-1。5点差となる。

その後もズウォレの選手交代が行われたがそのまま試合終了。PSVが6-1で勝利した。

なお、PSVは89分にイバン・ペリシッチ（FW）に、またズウォレは41分にアンセルモ・ガルシアマクナルティ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-24 06:00:29 更新