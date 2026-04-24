二宮和也出演の“新・考察バラエティ”！『金曜ミステリークラブ!!!』の再現VTRに七五三掛龍也＆正門良規が登場

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日本テレビで『金曜ミステリークラブ!!!』が、4月24日19時から放送される。

この番組は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを観ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティ”。

今宵も、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也とスタジオに集まった豪華ゲストに様々なミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。

■フィギュア界最大のスキャンダルとされるナンシー・ケリガン襲撃事件を考察

まずは1994年、フィギュア界最大のスキャンダルとされるナンシー・ケリガン襲撃事件。

フィギュアスケートのアメリカ代表で、オリンピックメダリストでもあったナンシー・ケリガンが、次の五輪出場をかけた全米選手権の前日に襲撃され、右ひざを負傷する。

次回オリンピックでもメダル獲得が確実視されていた彼女は、この大けがにより全米選手権を棄権。五輪出場そのものも危ぶまれる、絶望的な状況に追い込まれた。

その2週間後、事件は急展開を迎える。

なんと、犯人として逮捕された男は、ケリガンが棄権した全米選手権で優勝したトーニャ・ハーディングの元夫だった。ケリガンのライバルだったハーディングに、当然ながら世界中から疑惑の目が向けられる。しかし彼女は関与を一貫して否定。はたして事件の真相は!? そして、犯行に及んだ男を狂気へと駆り立てたものとはなんだったのか。

■七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）がVTRのどこかに登場

他にも、世界各国の摩訶不思議な事件からクイズが出題される。

5ヵ国語を操るIQ160の天才凶悪犯が、脱獄不可能といわれた超厳戒態勢の刑務所から脱獄。6人もの囚人たちが一夜にして忽然と消えたのは、なぜ!?

63年間、2週間に1度、病院に通い詰めた男。その通院回数はなんと1,173回。健康体でありながら、なぜ通い続けた？ そこには驚くべき秘話が。

あまりに予測不能な展開に、二宮和也やスタジオゲストたちの考察も翻弄される。ときに驚き、ときに胸を打たれる珠玉のミステリーが揃った今夜の放送を、ぜひお楽しみに。

そして、VTRにも豪華なゲストが出演。

七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）が、VTRのどこかに登場する。うれしいサプライズ出演をお楽しみに。

■番組情報

日本テレビ『金曜ミステリークラブ!!!』

4月17日（金）スタート

毎週金曜 19:00～19:56

主宰：ノブ（千鳥）

会員：二宮和也

江口のりこ、城島茂、柳原可奈子、横澤夏子／綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコ 他

VTR出演： 七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）

■関連リンク

『金曜ミステリークラブ!!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/