　24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円安の5万8880円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては260.23円安。出来高は9924枚だった。

　TOPIX先物期近は3709.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比6.88ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58880　　　　　-260　　　　9924
日経225mini 　　　　　　 58925　　　　　-215　　　247736
TOPIX先物 　　　　　　　3709.5　　　　　　-6　　　 18386
JPX日経400先物　　　　　 33800　　　　　　-5　　　　 612
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-8　　　　1052
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース