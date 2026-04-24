24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円安の5万8880円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては260.23円安。出来高は9924枚だった。



TOPIX先物期近は3709.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比6.88ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 58880 -260 9924

日経225mini 58925 -215 247736

TOPIX先物 3709.5 -6 18386

JPX日経400先物 33800 -5 612

グロース指数先物 750 -8 1052

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース