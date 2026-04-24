「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）

重賞３勝馬が装いも新たに再始動する。国枝厩舎から田中博厩舎に転厩したシックスペンスは、落ち着きを促す効果があるコンプレッションフード（伸縮性のある素材のメンコ）とクロス鼻革を着用して美浦Ｗに登場。単走で折り合いをつけて直線に向くと、馬なりのままシャープに伸びて６Ｆ８３秒８−３６秒６−１１秒５をマークした。

とはいえ、陣営のトーンは慎重だ。山崎助手は「時計よりも走りの内容を求めるようにやってきたのですが、走りの姿勢が気になりますね。左に流れるような走りで、内容に納得いかないところがあります」と厳しいジャッジ。それでも３月２６日の入厩から長めの距離を乗って、馬体を絞りながら調教は進んできており、「もともとの気の強さがあって、最初は誘導馬をつけるなど、気を使いながら進めてきました。調整自体は順調に来ています」と説明した。

前走のフェブラリーＳ（９着）は前走比１２キロ増の５１４キロでの出走だった。「今回は５００キロ台前半の出走になると思いますが、体のシャープな切れは現時点で見られません。短くないスパンで少しずつ変えていければ。この状態で走れるのかという点も、今回や次の競馬を見て判断していきたい」と同助手。昨年の安田記念以来となる芝レースで、転厩初戦となる実績馬がどんな走りを見せるか注目される。