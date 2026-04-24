「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）

初の東上へ万全の準備を整えた。未勝利Ｖから参戦するリアライズルミナスは、栗東坂路でセボンサデッセ（４歳２勝クラス）を２馬身追走。残り１Ｆ手前で馬体を合わせると、追われる相手に終始馬なりのまま半馬身先着した。雨でやや渋った馬場も苦にすることなく、抜群のフットワークで好調をアピールした。

２週前（８日）に同坂路で４Ｆ４９秒９の自己ベスト。最終追いでマークした４Ｆ５２秒０−２４秒６−１２秒４は、この馬にとって軽めとも言える内容だ。橋口師も「やれば馬なりで５０秒を切ってきますから。引っ張ったままで、まだまだ余裕がありました」と絶好の動きに納得の表情を浮かべる。

デビュー前から坂路で猛時計をたたき出すなど、２歳夏から注目の存在だった。ただ、新馬戦ではベレシートやロードフィレールといった強豪牡馬相手に５着に敗れ、その後に骨片除去手術で休養。復帰後も２、４着と惜敗が続いたが、前走で待望の勝利をつかみ取り、ようやく軌道に乗った。

今回は相手強化、初の東京遠征、初の二千と試金石の一戦だ。それでも指揮官は「操縦性は高く、とにかく乗りやすい馬。前走を見ても（距離を）延ばして良さが出そう。跳びが大きいので東京も合いそうです」と不安よりも期待を口にする。

鞍上は桜花賞（スターアニス）、皐月賞（ロブチェン）でＧ１連勝中の松山。池添兼雄厩舎では調教助手と所属騎手という旧知の間柄だけに「絶好調の鞍上に任せますよ」と笑顔を浮かべる。黄金タッグに導かれるシルバーステート産駒が、前哨戦から馬名通りの輝きを放つ。