M!LK“グループイチの秀才”曽野舜太、出身大学名を告白 スタジオ驚き「神様どうなってるんだよ！」 小中時代の成績は“オール5”
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太（23）が21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に生出演。自身の出身大学を明かし、共演者らを驚かせた。
【写真】「身長高すぎ問題笑」卒業式での貴重なショットを複数枚披露した曽野舜太
この日は同グループリーダーの吉田仁人（26）と2人で出演。「明るくてグループイチの秀才」とテロップで紹介された曽野は、ハライチ・澤部佑からM!LKはバラエティに強いと言及されると、「（M!LKは）みんな東京生まれがいないんですよ。田舎っ子ばっかで、テレビで育ってきたので、バラエティ大好きなんですよ」と明るく語り、場を盛り上げていた。
さらに吉田からも「ものすごい頭いいんで…」と紹介されると、「いやいやいや…」と謙遜するも、続けて「どこ卒でしたっけ？」と振られると、「学習院大学」と答え、スタジオを驚かせた。
この発言に自身も同大学卒の神田愛花が「そりゃあ頭いいわ！」と反応。“先輩”であることを明かし、「文系ですか？」と尋ねると曽野は文系だと答え、それに対し神田は「文系は特に頭がいい」と称賛。曽野は照れながらも「ごきげんよう」と同大学では“おなじみ”とされるあいさつを披露してみせた。
さらに曽野は小学校、中学校と成績が“オール5”であったことも明かされ、中学時代のオール5の成績表の実際の写真が公開された。スタジオの小杉竜一は「体育も5ってこと？それでこの容姿!?うわー、せこ！」「で、背も高いんやろ？せこ！」と発言しスタジオからは笑いが。さらには「神様どうなってるんだよ！」などの声も上がっていた。
【写真】「身長高すぎ問題笑」卒業式での貴重なショットを複数枚披露した曽野舜太
この日は同グループリーダーの吉田仁人（26）と2人で出演。「明るくてグループイチの秀才」とテロップで紹介された曽野は、ハライチ・澤部佑からM!LKはバラエティに強いと言及されると、「（M!LKは）みんな東京生まれがいないんですよ。田舎っ子ばっかで、テレビで育ってきたので、バラエティ大好きなんですよ」と明るく語り、場を盛り上げていた。
この発言に自身も同大学卒の神田愛花が「そりゃあ頭いいわ！」と反応。“先輩”であることを明かし、「文系ですか？」と尋ねると曽野は文系だと答え、それに対し神田は「文系は特に頭がいい」と称賛。曽野は照れながらも「ごきげんよう」と同大学では“おなじみ”とされるあいさつを披露してみせた。
さらに曽野は小学校、中学校と成績が“オール5”であったことも明かされ、中学時代のオール5の成績表の実際の写真が公開された。スタジオの小杉竜一は「体育も5ってこと？それでこの容姿!?うわー、せこ！」「で、背も高いんやろ？せこ！」と発言しスタジオからは笑いが。さらには「神様どうなってるんだよ！」などの声も上がっていた。