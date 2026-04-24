東京女子プロレスは23日、東京・千代田区の神田明神文化交流館で「YES！ WONDERLAND ’26」（5月4日、後楽園ホール）で争われるタイトルマッチ調印式を行い、プリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希がデビュー5周年記念日での王座防衛を期した。

荒井は2021年5・4後楽園でデビューしたが、対戦相手の一人が今回挑戦者の遠藤有栖。遠藤にはシングルで連勝していたが、昨年8・17大阪での「東京プリンセスカップ」準決勝で初めて敗れた。荒井は3・29両国国技館で渡辺未詩を破り、プリプリ王座を初戴冠。16日（日本時間17日）の米ラスベガス大会でJ−RODを下して初防衛に成功。4・18 TOKYOSQUARE in Itabashi大会で遠藤が挑戦を表明。遠藤はラスベガスに滞在中の荒井にLINE通話で直電し、荒井が受諾した。

遠藤は「私は初めてこのプリンセス・オブ・プリンセスのベルトに挑戦します。私はやっと自分の口でこのベルトに挑戦したいって言えました。それは荒井優希がチャンピオンだから。私にとって荒井優希はめちゃめちゃ主人公に見えてて。私はそういうのにちょっと憧れを持ってて。そしたら、まさかの荒井のMBTIが主人公だったんですよ。なんか真実の主人公だったらしいです。私は荒井優希からこのベルトを獲って、主人公になりたいと思ってます。私のベルト姿、見に来てください」とベルト獲りに意欲を見せた。

荒井は「5年前にデビューした5・4後楽園ホール。ちょうど5周年の記念日になります。その5年前のデビュー戦、対戦相手にいたのが有栖ちゃんで。この同じ場所で会見したのもすごく懐かしくて。その時はお互い何も全然知らなくて、ただの対戦相手として、有栖ちゃんにたくさん厳しくされた記憶があるんですけど。自分の節目となったプロレス一本になる、そのタイミングの試合も、有栖ちゃんとのシングルマッチから始まって。タイミング、タイミングで偶然だと思っていたことも、今振り返ると運命だったんじゃないかなと思う。有栖ちゃんとは私にとっても大事なタイミングで試合してきて、5年前想像できなかったぐらい親友になって。そんな有栖ちゃんの存在があって5年を迎えられたっていうのもあると思ってます。5年のタイミングでプリンセス・オブ・プリンセスのチャンピオンとして、タイトルマッチができてっていうのは自分の中で想像してた一番いい5周年だと思ってるので、このタイミングで有栖ちゃんと戦えることもとてもうれしいです」と遠藤への思いを吐露。そして「でも、前回トーナメントで有栖ちゃんに負けちゃって。そこで有栖ちゃんがどんどん上に進んでいって輝く姿を正直悔しい気持ちいっぱいで見てたので。ここで、しっかりあの日の負けを有栖ちゃんにぶつけて。今回は荒井が勝って防衛して、さらに進んでいきたいなと思います。米国でJ−RODに勝って、初めて防衛することができたベルトなので、さらに自信を持って前に進んでいきたいと思います」と王座死守を宣言した。

ベルト奪取後の心境の変化について、荒井は「気持ちがやっぱり変わりました。今までもインターナショナル（・プリンセス）であったり、（プリンセス）タッグのベルトであったり巻いていく度に、チャンピオンとして自覚を持たなきゃとか、チャンピオンとして見られてるっていうことをすごく考えてきたんですけど。実際にこのプリンセス・オブ・プリンセスっていう、この一番メインイベントだったりするベルトなので。そのベルトを持って米国に行って、メインイベントで戦ったりするなかで、今までと同じ気持ちじゃダメだとか…プロレスに対して、もっと真摯に向き合うきっかけになったので。強くあるべきだと思ってる部分もすごいあるんですけど、気持ちは強くなったんじゃないかなと思ってます」と話した。

初のプリプリ王座挑戦が決まったことで、遠藤は「この東京女子プロレスのトップのベルトに挑戦するって決めたのは自分でも大きいことだし、なかなか今まで口に出せなかった。だけど、やっぱり東京女子プロレスの先陣を切りたいって思って。先輩たちの背中を近くで見てたから、私もその大きい背中になりたい。その大きい背中で東京女子プロレスを広めて、もっともっともっと大きくしていきたいと思っています」と力を込めた。

挑戦表明をした際、遠藤は「荒井優希に負けてばかりで、去年のトーナメントで勝ったものの、正直悔しくて。勝っても悔しいって、もっと勝たないとダメなんだなって」と発言していたが、「荒井優希からベルトを獲ってからが始まりだと思うので。私はもう何回勝っても、ずっと戦い続けたい。何回戦っても私が勝ち続けないと意味がないと思ってます」とコメントした。