「香港チェアマンズＳＰ・香港Ｇ１」（２６日、シャティン）

昨年のチェアマンズスプリントプライズ２着からの前進を狙うサトノレーヴは、シャティンの厩舎地区で体をほぐして芝コースへ。残り１６００メートルから発進し、半マイルからピッチを上げる。直線はスムーズに加速し、４Ｆ５０秒０−２Ｆ２４秒５で軽快に風を切った。

騎乗した斎藤助手は「適度な気合で暑さの影響も受けず、最後まで動けていたので満足いく内容でした」と好気配を伝える。「手前変換と体のバランスも出発前と変わらずに維持できているのでいい状態だと思います」と手応えをにじませた。

高松宮記念を連覇して臨む大一番。この日の枠順抽選会では、８頭立てとはいえ大外のゲート番８に決まった。堀師は「決まった枠順も大事ですが、競馬当日の馬場状態、天候、他馬との関係などを見極めながら、ジョッキーと相談してベストパフォーマンスを出せるように努めたい」と冷静に足元を見つめる。カーインライジングなど世界の強豪を相手に全身全霊でぶつかっていく。