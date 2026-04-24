フィリーズ戦で勝ち越しソロ、チームは延長10回サヨナラ勝ち

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手が23日（日本時間24日）、本拠地フィリーズ戦に「4番・右翼」で先発。8回に勝ち越しの3号ソロを放った。これで3試合連続ホームラン。本拠地のファンから喝采が送られた。

6-6の同点で迎えた8回だ。先頭の鈴木はフィリーズ4番手ケラーの甘い153キロの速球をはじき返した。打った瞬間手応え十分の打球は左翼席へ。飛距離393フィート（約120メートル）の一発で、リグレー・フィールドは歓喜に包まれた。鈴木も一塁ベースを回ったところで吠えた。

鈴木は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦で走塁中に右ひざを痛め、負傷者リスト（IL）入り。メジャー開幕に間に合わなかったが、今月10日（同11日）に復帰。21日（同22日）に今季1号を放ってから、これで3戦連発となった。

チームは9回に追いつかれたが、延長10回にスワンソンのサヨナラタイムリーが飛び出して8-7で勝利。鈴木は4打数3安打1安打2四球の活躍で、打率.319に上げている。



（THE ANSWER編集部）