今回紹介するのは、Threadsに投稿された、遊んでいる猫ちゃんの様子。座椅子の近くで遊んでいる猫ちゃん。しかし、とあるトラブルが起きたみたいです。投稿はThreadsにて、16万回以上表示。いいね数は8000件を超えていました。

【動画：頭上でネコが遊び始めた結果…お昼寝中に起きた『ハプニング』】

たまに猫が頭上から降ってくることがあります

今回、Threadsに投稿したのは「ア リ サ」さん。

投稿では、座椅子でお昼寝している飼い主さんとその近くで遊んでいた猫ちゃんの姿が。座椅子を枕にして眠っていた飼い主さん。

その座椅子の背にはおもちゃが立てかけられていました。近くにいた猫ちゃんは座椅子の背に乗って、わちゃわちゃ遊んでいた模様。

しかし、途中で体勢を崩して…そのまま寝ている飼い主さんの顔に落下。強制的に起こされた飼い主さんでしたが、特にケガなどはなかった模様。しっかり寝起きの猫吸いも堪能されたそうです。

猫が上から降ってくる光景に猫好き爆笑

頭上から猫が降ってくる光景を目にしたThreadsユーザーたちからは、「ご褒美」「幸せは時として空から降ってくる」「笑っちゃいました」などの声が多く寄せられていました。意外と猫好きたちからしたら、羨ましいハプニングなのかもしれませんね。

Threadsアカウント「ア リ サ」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの姿は見ているだけで心が和みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ア リ サ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。