家の中に人と猫の共用ボルダリングを製作した飼い主さん。その製作過程を見守る猫さんたちの興味津々な様子は、Instagramで689万回以上再生され、「みんな釘付けで可愛い！」「みんな興味津々♡」「可愛いがたくさんですね！」といった声が寄せられました。

何かを作り始めたお父さん

Instagramアカウント「もなか と わらび」さまは、多くの猫さんたちと一緒に暮らす飼い主さんの日常が紹介されています。

この日は、工具を使って家の中に何かを作り始めたというお父さん。猫さんたちに見守られながら、石のようなものを柱に取り付けていきます。

猫が背伸びした高さを測って…

その高さに石のようなものを取り付けます

ウィ～ンと工具の稼働音があたりに響き渡りますが、猫さんたちはその音を怖がることもなく、お父さんが何をしているのか興味津々な様子だったとか。

「これ、なんだろう？」

少しずつ出来上がる様子に興味津々

その後も着々と手際よく作業を進めていったお父さん。そんなお父さんの作業工程を近くから、あるいは少し離れたところから見守り続けていたという猫さんたち。みんなじーっと見つめていて、猫さんたちの注目を一身に浴びていたというお父さん。

手際よく作業を進めていくお父さん

じーっと近くで見上げています

「突然、壁を打ちつけ始めたにゃ…」

特に子猫は、何を作っているのか興味津々だったそうで、作業している真下でウロウロと歩き回ったり、覗き込んだりと好奇心旺盛な様子を見せていたといいます。

作業している真下をウロウロ

「何作ってるのかな～？」

さて、その仕上がりは……

素敵な遊び場がSNSで話題に

プロ並みの仕上がり！

猫も人も一緒に遊べるボルダリングです

なんとプロ級の仕上がりのボルダリングが完成！飼い主さん曰く、このボルダリングは、人も猫も一緒に遊べる仕様に作られているそうで、猫ちゃんたちと飼い主さんが一緒に「楽しい」を共有できるのだとか！素敵ですね！

そんなボルダリングの仕上がりと、作業工程を見守る猫さんたちの様子は、Instagramでも話題に！コメント欄には「みんな釘付けで可愛い！」「みんな興味津々♡」「可愛いがたくさんですね！」といった声が寄せられました。

現在もボルダリングが設置されているご家庭では、多くの猫さんたちが一緒に共同生活を送っています。のびのびと自由気ままに過ごす姿は、Instagramアカウント「もなか と わらび」様からご覧いただけます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「もなか と わらび(@anko_and_kinako)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。