◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）の敵地・ジャイアンツ戦の登板時に、マウンド上から敵陣ベンチにアピールした一幕について２３日（同２４日）、ジャイアンツのトニー・ビテロ監督が試合前に取材に応じ、状況を説明した。

大谷は２回先頭の李政厚との勝負。マウンドから、敵陣の３塁ベンチに必死に何かを訴える場面があった。オラクル・パークではベンチ前に、ピッチクロックの残り秒数が表示される時計が設置されており、指揮官は「ピッチクロックを見ていた。うちのコーチの手が邪魔で見えなかったから、ジェスチャーで伝えようとしていた。遠くからだと、ちょっとしたジェスチャーゲームみたいだったね（笑）」と明かした。

大谷は「１番・投手、指名打者」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、昨年８月から続いていた連続試合出塁が「５３」でストップ。投げては６回５安打無失点、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）の快投を見せて防御率は０・３８となったが、援護に恵まれず３勝目を逃し、チームも敗れて２連敗となっていた。この日は「１番・ＤＨ」で先発出場している。