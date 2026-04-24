◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）

はるか海の向こうから、追い風が吹いてきた。５回２死一塁。ヤクルト・サンタナ外野手（３３）は岡本の投じた１４８キロの真ん中高めへの速球を逃さない。「風にも乗ってよく飛んだ」というアーチは右中間の客席へ伸びていった。この５号２ランが決勝打に。ホワイトソックス・村上が本塁打を放った日、ヤクルトは７戦７勝。“不敗神話”はこの日も生きていた。

この話題に触れたテレビ番組を見ていたのが池山監督。「勝ちもあれば負けもあるよってテレビ見ながら一言、言ったんや」と笑い飛ばし、「このホームランがウチにもあればとは思うけど」と待ち焦がれていた一発をサンタナが放った。「朝、起きてムネ（村上）がどんな活躍しているか楽しみにしている。彼も本当に楽しそうな感じでやっている」とサンタナ。指揮官も「選手も映像や結果を見ているはず。お互いに刺激しあってほしい」と相乗効果を期待する。

試合前、サンタナとオスナに「グッドラック」と声をかけた指揮官。サンタナに代わって三塁から左翼に回った赤羽が５回２死二塁、小園の左前打で本塁を狙った二塁走者を好返球で刺した。継投でも２年目右腕の広沢がプロ初ホールドを挙げるなど２夜連続のゼロ封勝ち。

采配もさえて４カード連続の勝ち越しで１２球団最速の貯金１０。４月時点での貯金１０は優勝した９７年以来２９年ぶりだ。「貯金を増やせるように必死にやっていくだけ」と顔つきを引き締めた池山監督。２位阪神とのゲーム差は今季最大の２に開いた。“村神様”のご利益で、強運も味方につけてエンジン全開で首位街道を突っ走る。（秋本 正己）