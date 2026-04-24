『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』出演アーティスト発表 “MCタッグ”渡辺翔太×波瑠のコメント到着

『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』出演アーティスト発表 “MCタッグ”渡辺翔太×波瑠のコメント到着