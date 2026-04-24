『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』出演アーティスト発表 “MCタッグ”渡辺翔太×波瑠のコメント到着
5月6日放送の日本テレビ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（後7：00〜後9：54）の出演アーティストが24日、発表された。AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会（※50音順）が出演する。
【写真】King & Prince、なにわ男子、M!LKも！豪華出演アーティスト
渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCとして初タッグを組む同番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。世代やジャンルを超えて支持を集めるアーティストが集結し、スペシャルパフォーマンスを披露する。
さらに、きょう24日放送の『ZIP!』では、渡辺の独占インタビューを放送する。渡辺が「今、一番感謝を伝えたい人」を明かす。
【コメント全文】
■MC・渡辺翔太（Snow Man）
今回、MCを務めるにあたり、うれしさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています。音楽特番のMCは、自分にとって憧れのポジションで、自分に務まるのかという思いもありましたが、そこに立てることをとても光栄に感じています。
Snow Manとしても、そして個人としても大きなチャンスだと思っているので、背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、番組の中で自分らしさを出していけたらと思っています。
たくさんの楽曲やアーティストの皆さんのパフォーマンスが披露される中で、歌の魅力をしっかり届けられるよう、MCとして精いっぱい務めたいです。
■MC・波瑠
今回、MCのオファーをいただいた時は、すごく驚きました。これまで経験したことのない役割でもあり、大役を任せていただけたことに身が引き締まる思いです。渡辺さんと一緒に番組を進行していく中で、サポートし合いながら、自分にできることを精一杯務めたいと思っています。
番組を通して、たくさんの音楽に触れられることが今からとても楽しみで、その一瞬一瞬を大切にしながら、視聴者の皆さんにも音楽の魅力を届けられたらうれしいです。
【写真】King & Prince、なにわ男子、M!LKも！豪華出演アーティスト
渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCとして初タッグを組む同番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。世代やジャンルを超えて支持を集めるアーティストが集結し、スペシャルパフォーマンスを披露する。
【コメント全文】
■MC・渡辺翔太（Snow Man）
今回、MCを務めるにあたり、うれしさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています。音楽特番のMCは、自分にとって憧れのポジションで、自分に務まるのかという思いもありましたが、そこに立てることをとても光栄に感じています。
Snow Manとしても、そして個人としても大きなチャンスだと思っているので、背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、番組の中で自分らしさを出していけたらと思っています。
たくさんの楽曲やアーティストの皆さんのパフォーマンスが披露される中で、歌の魅力をしっかり届けられるよう、MCとして精いっぱい務めたいです。
■MC・波瑠
今回、MCのオファーをいただいた時は、すごく驚きました。これまで経験したことのない役割でもあり、大役を任せていただけたことに身が引き締まる思いです。渡辺さんと一緒に番組を進行していく中で、サポートし合いながら、自分にできることを精一杯務めたいと思っています。
番組を通して、たくさんの音楽に触れられることが今からとても楽しみで、その一瞬一瞬を大切にしながら、視聴者の皆さんにも音楽の魅力を届けられたらうれしいです。