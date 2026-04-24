Travis Japan七五三掛龍也＆Aぇ! group正門良規、VTR出演 役どころはサプライズ
七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）が、きょう24日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（後7：00〜後7：56）にVTR出演する。出演箇所は明らかになっておらず、サプライズとなる。
【場面写真】いつ登場する？かすかに笑みを感じさせる正門良規
同番組では、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。
まずは1994年、フィギュア界最大のスキャンダルとされるナンシー・ケリガン襲撃事件。フィギュアスケートのアメリカ代表で、オリンピックメダリストでもあったナンシー・ケリガンが、次の五輪出場をかけた全米選手権の前日に襲撃され、右ひざを負傷する。次回オリンピックでもメダル獲得が確実視されていた彼女は、この大けがにより全米選手権を棄権。五輪出場そのものも危ぶまれる、絶望的な状況に追い込まれた。
その２週間後、事件は急展開を迎える。犯人として逮捕された男は、ケリガンが棄権した全米選手権で優勝した、トーニャ・ハーディングの元夫だった。ケリガンのライバルだったハーディングに、当然ながら世界中から疑惑の目が向けられる。しかし、彼女は関与を一貫して否定。果たして事件の真相とは。
そのほか、あまりに予測不能な展開に、二宮やスタジオゲストたちの考察も翻弄される。
【場面写真】いつ登場する？かすかに笑みを感じさせる正門良規
同番組では、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。
まずは1994年、フィギュア界最大のスキャンダルとされるナンシー・ケリガン襲撃事件。フィギュアスケートのアメリカ代表で、オリンピックメダリストでもあったナンシー・ケリガンが、次の五輪出場をかけた全米選手権の前日に襲撃され、右ひざを負傷する。次回オリンピックでもメダル獲得が確実視されていた彼女は、この大けがにより全米選手権を棄権。五輪出場そのものも危ぶまれる、絶望的な状況に追い込まれた。
その２週間後、事件は急展開を迎える。犯人として逮捕された男は、ケリガンが棄権した全米選手権で優勝した、トーニャ・ハーディングの元夫だった。ケリガンのライバルだったハーディングに、当然ながら世界中から疑惑の目が向けられる。しかし、彼女は関与を一貫して否定。果たして事件の真相とは。
そのほか、あまりに予測不能な展開に、二宮やスタジオゲストたちの考察も翻弄される。