『ミニオンズ フィーバー』本編ノーカット放送決定 ミニオンと怪盗グルーの“はじまりの物語”【今後の金ローラインナップ掲載】
映画『ミニオンズ フィーバー』（2021年アメリカ公開）が、5月22日の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後10：54）で放送されることが24日、発表された。本編ノーカットでの放送となる。
【写真】かわいらしい！『ミニオンズ』キャラクター一覧
本作は、ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・スタジオが贈る、バナナが大好きな謎の黄色い生物・ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだのか、そしてグルーはどのようにして月を盗むほどの大悪党になったのか、その謎が明らかにされる。
日本では2022年に公開され、国内で興行収入44.4億円を記録（一社 日本映画製作者連盟）。「2022年度興行ランキング洋画アニメ」でNo.1に輝く大ヒットとなった。
日本語吹替は怪盗グルーを笑福亭鶴瓶、新キャラクターであるワイルド・ナックルズの声を市村正親、ベル・ボトムの声を尾野真千子、ミニオンにカンフーを教えるマスター・チャウの声を渡辺直美が演じる。
ディスコブームに沸いた1970年代のダンスミュージックと共にミニオンズたちがフィーバーする、“ハチャメチャ”エンタテインメントとなっている。
【今後の「金ロー」ラインナップ】
4月24日『プラダを着た悪魔』
5月1日『耳をすませば』※ノーカット
8日『魔女の宅急便』※ノーカット
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
【写真】かわいらしい！『ミニオンズ』キャラクター一覧
本作は、ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・スタジオが贈る、バナナが大好きな謎の黄色い生物・ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだのか、そしてグルーはどのようにして月を盗むほどの大悪党になったのか、その謎が明らかにされる。
日本語吹替は怪盗グルーを笑福亭鶴瓶、新キャラクターであるワイルド・ナックルズの声を市村正親、ベル・ボトムの声を尾野真千子、ミニオンにカンフーを教えるマスター・チャウの声を渡辺直美が演じる。
ディスコブームに沸いた1970年代のダンスミュージックと共にミニオンズたちがフィーバーする、“ハチャメチャ”エンタテインメントとなっている。
【今後の「金ロー」ラインナップ】
4月24日『プラダを着た悪魔』
5月1日『耳をすませば』※ノーカット
8日『魔女の宅急便』※ノーカット
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット