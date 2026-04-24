”フリー転身”岩田絵里奈アナ、髪色＆ぱっつんチェンジで激変「垢抜け方が半端ない」「アイドルみたくなってる」
3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈が23日放送の日本テレビ系バラエティ『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜）に出演。「前髪ぱっつんチェンジ」で激変姿を披露した。
【写真】「垢抜け方が半端ない」髪色＆ぱっつんチェンジで激変した岩田絵里奈アナ
「大人のあざとい系アナウンサー」をテーマに髪色大変身を遂げた岩田アナ。スタジオでも満場一致で似合ってると大絶賛だった。番組公式Xではイメージチェンジした岩田アナの姿を公開した。
ネットでは「岩田さん雰囲気変わったなぁ」「おー、めっちゃ雰囲気変わったなー、岩田ちゃんマン」「アイドルみたくなってるじゃん！」「岩田アナめっちゃ可愛いじゃん!!」「元々可愛かったけどこれは垢抜け方が半端ない」といったコメントが寄せられた。
【写真】「垢抜け方が半端ない」髪色＆ぱっつんチェンジで激変した岩田絵里奈アナ
「大人のあざとい系アナウンサー」をテーマに髪色大変身を遂げた岩田アナ。スタジオでも満場一致で似合ってると大絶賛だった。番組公式Xではイメージチェンジした岩田アナの姿を公開した。
ネットでは「岩田さん雰囲気変わったなぁ」「おー、めっちゃ雰囲気変わったなー、岩田ちゃんマン」「アイドルみたくなってるじゃん！」「岩田アナめっちゃ可愛いじゃん!!」「元々可愛かったけどこれは垢抜け方が半端ない」といったコメントが寄せられた。