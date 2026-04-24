◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2026年4月23日 オラクル・パーク）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「１番・DH」で先発出場。昨季まで5年連続で2桁勝利を挙げている右腕ウェブの前に、初回の第1打席は一ゴロ、3回と4回は空振り三振に倒れた。4回は2死一、二塁の好機で打席に入ったが、内角低めのチェンジアップにバットが空を切った。

投打で同時出場した22日は6回を5安打無失点と好投したものの白星はつかず。打撃では4打数無安打だった。デーブ・ロバーツ監督は、ナイター開けのデーゲーム先発出場について、報道陣から「大谷が今日の出場を望んだのか」と問われると、「いや、私の方が出場させたかったんだ。彼は状態も良いしね。今日は勝たないといけない試合だし、そのために一番力になってくれる選手が彼なんだ」と話した。

序盤までに大谷のバットから快音は聞かれなかったが、2回にラッシングの中前適時打が飛び出すと、4回にはタッカー、マンシーの連続二塁打などで2点を追加した。

2連敗中のチームは試合前の時点で同地区のパドレスと16勝8敗の首位で並んでおり、連敗ストップと単独首位浮上に向け、試合を優位に進めた。