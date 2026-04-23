カネボウ″美容液ルージュ”から新作　表情引き立てる躍動的な唇へ

「カネボウ（KANEBO）」が、“美容液ルージュ”から新作「ルージュスタードラマ」（全9色 うち限定2色、各5060円）を7月24日に発売する。

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カネボウの美容液ルージュは、唇が鼓動しだすような、生きる力をが湧き上がるリップをイメージして2024年に1月に「ルージュスターヴァイブラント」を発売。シリーズ共通で「生命感ラスティング成分」を配合。鮮やかな血色感とツヤ、うるおいを長時間持続させる。昨年1月には、唇そのものが息づくような、ブリージングマットな仕上がりが長時間続く「ルージュスターブリーズ」を展開し、人気を獲得する。カネボウ広報担当者によると、同シリーズを発売後、口紅カテゴリの売上高は、発売以前と比較し10倍にまで伸長。同カテゴリにおける成長ドライバーと言える商品群だ。

新アイテム、ルージュスタードラマは、「言葉を紡ぎ、他者とのつながりや関わりを生む源である唇から、さまざまなドラマを作ってほしい」という思いから命名。躍動的な輪郭に着目し、「ドラマティカル フォルム ラスティングテクノロジー」を搭載。唇の輪郭を鮮明に象ることで、表情をドラマティックに引き立てる。コクのあるなめらかなテクスチャーが唇にぴったりと密着。ハリ感ある心地よい感触の持続させる。塗膜には、生命感ラスティング成分に、独自原料「カラーフィックスオイルゲル」と「シャープラインパウダー」を融合。密度のあるハリとツヤ感を表現。唇の動きに対応することで仕上がりが長時間持続する。

カラーは、なじみがよく鮮明に色めき立つダスティレッド「0204 Sophisticated Red」や、黄みと青みを組み合わせた優しさと強さのあるフィグレッ ド「D207 Unconditional Red」、明るさと温もり感のあるカラーで、軽やかさをもたらすビンクベージュ「0201 Melodious Beige」などの通常7色が登場。加えて、シックな中にも遊び心を感じるボルドーレッド「EX1 Galactic Red 」、パールを織り 交ぜた鮮やかな色合いのコーラルビンク「EX2 Spicy Pink」の限定2色をラインナップする。

カネボウは、2020年にリブランディングを実施し、商品や店頭、カウンセリングなどを刷新。2023年には、皮脂悩みや乾燥悩みなど複雑な肌悩みに対応した“闘う”化粧水「カネボウ スキン ハーモナイザー」（180mL 税込5500円）を発売。売上は好調に推移し、化粧水カテゴリを牽引していたいう。加えて、昨年1月には胎脂に着想を得て開発した化粧水が登場。同カテゴリの成長を後押ししており、リブランディング以降で3倍以上の規模に拡大しているという。

カネボウ：公式オンラインストア