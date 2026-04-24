プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド1 パトロとベールスホットの第1戦が、4月24日03:30にパトロ・スタディオンにて行われた。

パトロはRousseau Leandro（FW）、レイモンド・アサンテ（FW）、ケレス・マサング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベールスホットは倍井 謙（MF）、原口 元気（MF）、Vula Arnold（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。パトロのjordan renson（DF）がゴールを決めてパトロが先制。

ここで前半が終了。1-0とパトロがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ベールスホットが選手交代を行う。グレン・クレス（MF）からディマージオ・ライトフィリップス（FW）に交代した。

71分、パトロは同時に2人を交代。デニス・プライカイネンコ（DF）、ミラン・ロベレッシュト（FW）に代わりMuanza Japhet、リドワネ・ムバルキ（FW）がピッチに入る。

71分、ベールスホットが選手交代を行う。ライアン・サヌシ（MF）からルーカス・ファン・エーノー（MF）に交代した。

81分、パトロが選手交代を行う。ラジャ・ナインゴラン（MF）からOrye Nicolas（FW）に交代した。

85分、ベールスホットは同時に2人を交代。倍井 謙（MF）、dennis gyamfi（DF）に代わりエンサル・ブライック（FW）、ニウトン（DF）がピッチに入る。

87分、パトロが選手交代を行う。レイモンド・アサンテ（FW）からアーノード・ドニー（DF）に交代した。

後半終了間際の90+3分ベールスホットが同点に追いつく。エンサル・ブライック（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ベールスホットに所属する倍井 謙（MF）は先発し85分までプレーした。16分にイエローカードを受けている。原口 元気（MF）はフル出場した。

2026-04-24 05:31:20 更新