「AI全盛でも前進の原動力は人」オンワードHDが25年度の表彰式を開催　好業績に貢献した50組が受賞

オンワードHDが、2025年度に活躍した社員を称える「2025年度オンワードグループ表彰式」を4月23日に開催した。グループ社員総勢400人以上を招き、50組のチームおよび個人を表彰した。

【画像をもっと見る】

同イベントは、優秀な販売スタッフと優れた商品開発や消費者の購入意欲を喚起する仕掛けを行った社員を表彰する場として2008年にスタート。今回が27回目となる。

2025年度の表彰式は、時代の変化を恐れず楽しんでいきたいという思いを込め、「WAKU WAKU FUTURE」をテーマに設定。「全社共通部門」「モノづくり部門」「店舗部門」に分け、計7つのアワードで社員を称えた。モノづくり部門内の優れたプロダクトを表彰する「BEST PRODUCT AWARD 年間グランプリ」では、上位3チームをGOLD、SILVER、BRONZEとして当日にサプライズ発表。GOLDには「エニィスィス（anySiS）」の「シアーメッシュジャケット」、SILVERには「自由区」の「ジオメトリックフラワーレースブラウス」、BRONZEには「23区」の「ループミックスツイード」が選ばれた。

式典に登壇した保元道宣社長は「皆さんの尽力のおかげでコロナショックから立ち直り、2025年度は予想を大きく上回る増収増益で着地することができました。しかし、これからも困難が襲いかかってくることは覚悟しなければなりません。AI全盛の時代ではありますが、やはりオンワードグループの“前進”の原動力は人です。現状に満足せず、グループ一丸となって成長していきましょう」とメッセージを贈った。

約400人の社員は、それぞれ思い思いの服装でイベントに参加し、食事と所属企業・部署の垣根を超えたコミュニケーションを楽しんだ。担当者は「社員のモチベーション向上を主目的に表彰式を実施している。また、普段交流がないグループ社員と意見交換することによって新たな視点を得られたり、グループ全体の結束が強まるメリットもある」と狙いを語った。オンワードHDは2027年で創業100周年の節目を迎える。