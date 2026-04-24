プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド1 ロンメルSKとRFC Liegeの第1戦が、4月24日03:30にソブリン・スタディオンにて行われた。

ロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRFC Liegeはエリック・ヌジョ（DF）、D’Ostilio Jonathan（DF）、Bruggeman Benoit（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。ロンメルSKのsam de grand（DF）のアシストからルーカス・ショーフス（MF）がゴールを決めてロンメルSKが先制。

さらに17分ロンメルSKが追加点。ラルフ・セーンチェンス（FW）のアシストからジェーソン・ファンダイフェン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とロンメルSKがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分ロンメルSKが追加点。ルーカス・ショーフス（MF）のアシストからsam de grand（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ロンメルSKが3-0で勝利した。

なお、RFC Liegeは35分にD’Ostilio Jonathan（DF）、88分にマルティン・ワシンスキ（MF）、90+5分にピエールイブ・ヌガワ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-24 05:31:24 更新